影／吸收少年車手 詐團幕後金主竹聯信堂冠信會組長桃園落網

竹聯幫信堂冠信會組長蘇姓男子疑為詐騙集團幕後金主，新北警方前天持搜索票及拘票越區前往桃園查獲到案，並起出開山刀、手機及20多張本票。據了解，蘇男涉嫌透過手下成員吸收未成年加入並指揮擔任面交車手或提款車手，詐騙去獲利約800餘萬元，警詢後昨依違反組識及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警分局去年接獲可靠線報竹聯幫信堂冠信會涉嫌吸收未成年青少年加入幫派，教唆青少年擔任詐欺面交車手，牟取暴利行徑非常可惡，去年6月執行首波查緝，逮捕冠信會幹部吳姓男子（22歲）和詐團成員連姓男子（22歲）、曹姓男子（21歲）、曾姓（17歲）、吳姓（17歲）、鄭姓（17歲）、羅姓（15歲）少年及15歲謝姓少女共8人到案。

警方查出冠信會幹部吳男以手機通訊軟體進行群組探控，為詐團檯面上指揮、操控成員角色，由他指揮連男及未成年詐團成員，擔任詐欺面交車手或提款車手，以「假檢警」等手法向林姓等10多名被害人詐騙財物，由曹男及曾男擔任收水共犯，將詐騙贓款上繳。

警方溯源追查出冠信會組長蘇姓男子（29歲）為詐團幕後金主並擔任幕後主謀，與樹林警分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官李秉錡指揮偵辦，前天持拘票、搜索票至桃園市平鎮區一處社區地下停車場查獲蘇男到案，查扣開山刀一把、手機兩支及20多張本票，面額共160多萬元。