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影／手搖洋芋片罐感覺不對 警一查…原來罐身做夾層藏毒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區蔡姓男子在洋芋片罐內做夾層藏毒，日前晚上他將車違停在龍濱路紅線上，轄區警巡經趨前盤查，見蔡男神色慌張不時喵向後座腳踏墊，警要他配合下車受檢，並從腳踏墊發現洋芋片罐，經隨手一搖感覺不對，查看罐底打開一看赫見毒品，一併帶回偵辦，警詢後依法送辦。

經調查，蔡姓男子（48歲、鐵工）有多項前科的他，將一洋芋片罐改裝做夾層藏毒，藉以躲避警方查緝。上個月20日深夜，他將6包海洛因、1包安非他命（毛重0.24公克)藏在洋芋片罐夾層，旋即開車外出，約莫當晚11時許，他車抵新北市三重區龍濱路168號前違停紅線上。

三重警分局員警巡邏經過，見蔡男坐在車內左右張望，2警趨前盤查，蔡男先把頭轉撇向右側，還不時瞄著後座腳踏墊，警一靠近他馬上發動車子準備離開。這怪異舉動讓警感覺有異，立刻要求蔡男下車配合警方盤查。

未料蔡男一下車，刻意裝作一派輕鬆對警說「你們隨便查看沒有關係，車子沒有問題」，警以手電筒照射車內，目視後座腳踏墊上有洋芋片罐，經隨手拿起來搖了一搖感覺不對，詢問蔡男怎麼裡面洋芋片只有一半，此時蔡男回說「這只是個洋芋片罐沒什麼」

這急忙回話警更覺有異仔細檢查，果然發現洋芋片罐底有被改過，直接問蔡「裡面是塞了甚麼？」蔡男瞬間語塞，經警打開罐底一看，赫見罐子下半部做夾層，裡面藏著6包海洛因（總毛重9.59公克）及1包安非他命（毛重0.24公克)一併帶回偵辦，偵詢時，蔡男坦承持有否認販賣，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區蔡姓男子，在洋芋片罐內做夾層藏毒，被警識破逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 違停

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