假扮外送員販毒 北市警逮男子法辦
有竹聯幫背景31歲郭姓男子以外送員為掩護運送毒品兼賣毒，台北市警方掌握線索循線逮人，查獲一粒眠、大麻等毒品。警詢後移送法辦。
台北市警察局刑事大隊偵一隊長葉宣岑今天透過媒體群組表示，為執行安居緝毒專案，持續掃蕩藏匿在社區大樓的毒販並追緝毒品來源，循線掌握郭姓男子涉嫌販毒，組專案小組偵辦。
警方查出，自稱為竹聯幫分子的郭姓男子平時以機車代步，且刻意在機車上放置知名外送平台的外送箱，涉嫌假扮外送員運送及販賣毒品規避查緝，從今年1月間開始販毒至今。
警方埋伏跟監多日，日前見時機成熟，前往郭姓男子住處逮人，當場查到毒品一粒眠共189公克、大麻、分裝袋及電子磅秤等物。郭男遭逮後供稱，毒品是向上游購買後對外販售。警詢後依違反毒品危害防制條例把郭姓男子移送士林地檢署偵辦。
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