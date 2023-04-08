影／新北男帶槍趴趴走…警見他刻意閃躲 趨前一攔竟是通緝犯

江姓通緝犯攜帶改造手槍，鬼祟走在新北市淡水區新春街上，見員警巡經又刻意閃躲；警直覺有異趨前攔下盤查，赫見江男因槍砲案件上個月被發布通緝，隨後在其包內搜出1把改造槍枝、毒品K他命，一併帶回偵辦。警詢後將他解送歸案，並依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，江姓男子（25歲）有多項前科的他，是警方列管治安顧慮人口，今年3月他因槍砲案件未出庭應訊，被新北地方法院發布通緝。前天上午近8時許，江男帶著一把改造手槍、彈匣（沒子彈）及一包毒品K他命外出，途中他步行經過新北市淡水區新春街，碰到轄區水碓派出所警員游謨煥、楊立平巡邏經過。

江男一時心虛刻意閃躲，巡邏兩警直覺有異趨前攔下盤查，這一查赫見江男已因案被發布通緝，隨後警在其隨身側背包內搜出改造槍枝及毒品k他命，一併帶回偵辦，偵詢時他辯稱不知道自己被通緝，至於槍毒則坦承是自己持有、食用，警詢後解送江男歸案，並依法偵辦，向上溯源追查槍枝及毒品來源。