影／新北男帶槍趴趴走…警見他刻意閃躲 趨前一攔竟是通緝犯
江姓通緝犯攜帶改造手槍，鬼祟走在新北市淡水區新春街上，見員警巡經又刻意閃躲；警直覺有異趨前攔下盤查，赫見江男因槍砲案件上個月被發布通緝，隨後在其包內搜出1把改造槍枝、毒品K他命，一併帶回偵辦。警詢後將他解送歸案，並依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。
據了解，江姓男子（25歲）有多項前科的他，是警方列管治安顧慮人口，今年3月他因槍砲案件未出庭應訊，被新北地方法院發布通緝。前天上午近8時許，江男帶著一把改造手槍、彈匣（沒子彈）及一包毒品K他命外出，途中他步行經過新北市淡水區新春街，碰到轄區水碓派出所警員游謨煥、楊立平巡邏經過。
江男一時心虛刻意閃躲，巡邏兩警直覺有異趨前攔下盤查，這一查赫見江男已因案被發布通緝，隨後警在其隨身側背包內搜出改造槍枝及毒品k他命，一併帶回偵辦，偵詢時他辯稱不知道自己被通緝，至於槍毒則坦承是自己持有、食用，警詢後解送江男歸案，並依法偵辦，向上溯源追查槍枝及毒品來源。
淡水警分局呼籲，民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝成為警方查緝的對象。警方將持續加強巡邏和打擊犯罪，全力維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言