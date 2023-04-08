靜宜大學失聯女大生傳尋獲為愛不願歸 警：若屬實盼她轉念歸國
靜宜大學20歲林姓女大生失聯第11天，昨有消息來源傳出，民間救援團隊在緬北尋獲，但女大生堅持與男友同進退，為愛不願歸國，讓救援人士感到無力。清水警分局表示，這部分尚未跟刑事局確認消息來源，但不排除任何可能，也盼女大生能回心轉意，早日歸國讓家人安心。
昨天下午一度傳出好消息，我國在緬甸有力人士在緬北某處園區，尋獲失聯多日的林姓女大生，據悉，女大生確實遭騙出國，「但她樂意」，且堅持要與園區內的男友一起進退，不願獨自上車歸國，讓現場救援人士感到挫折。
台中市警察局清水分局指出，目前尚未跟刑事局國際科確認消息來源，但不排除有這些可能，因為境外救援都是透過民間的有力人士、團體努力奔走，加上緬北救援難度高，若消息屬實，警方希望女大生回心轉意，早日歸國，讓家屬安心。
台中市警察局昨天表示，警方已掌握目前女大學生入境緬甸仰光市，正透過外交管道協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等外力因素，正積極調查中。
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