3男摩鐵內開毒趴遇臨檢 瞎扯K毒是撿到的
台南市警四分局今天凌晨擴大臨檢，在安平區一摩鐵內發現21歲廖姓、林姓及吳姓3名男子在房內開毒趴，發現3人涉施用K他命，當場查獲K他命、K盤及毒品研磨卡片等物，經詢問毒品來源，廖等人竟瞎扯K他命是在KTV撿到的，警方正擴大追查毒品來源。
今晨1時30分許，市警四分局警備隊隊長林仁群率育平所、警備隊及保安警察大隊特殊任務警力等10名警力，前往其規畫的臨檢目標，發現該摩鐵房間內廖、林及吳3男共處一室，屋內桌上則擺放K他命等物，3人疑在屋內開毒趴。
隨後，警方陸續在屋內及轎車上，查獲K他命2包重1.8公克、K盤1個及毒品研磨卡片1張等證物。警方將3人帶回調查，廖等3人尿液初篩結果，均呈現K他命陽性反應，全案調查後依違反毒品危害防制條例裁罰，並擴大追查毒品來源。
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