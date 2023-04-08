失聯女大學生傳出昨在緬北尋獲 爆料者：被騙的但她樂意
靜宜大學一名女學生今天失聯第11天，傳出昨天下午已經在緬北找到人。PTT版友Induction今天凌晨3時在PTT八卦版發文表示，女大學生「被騙的，但她樂意」，且「男友不走她不走」。
Induction去年曾多次提供柬埔寨救援情形，他最新的發文內容指出，女大學生的確是被騙去緬北，「但她樂意」，昨天下午收案，20分鐘找到人，救援中動用到的關係跟層級前所未見。但女學生堅持男友一起同行才願意離開，「園區放人不肯上車，上車之後堅持回去，已讀不回不理不下樓封鎖」。
他表示，女學生的反應讓協助救援的人員都感到挫折，「浪費時間」，「看她明天肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。
Induction表示，「愛到卡慘死，刑事局、家屬，各有緣人們能勸都勸了」，他個人也認為不回來下場堪憂。
清水警分局昨天指出，警方已掌握目前女大學生入境緬甸仰光市，正透過外交管道協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等外力因素，正積極調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言