失聯女大學生傳出昨在緬北尋獲 爆料者：被騙的但她樂意

靜宜大學一名女學生今天失聯第11天，傳出昨天下午已經在緬北找到人。PTT版友Induction今天凌晨3時在PTT八卦版發文表示，女大學生「被騙的，但她樂意」，且「男友不走她不走」。

Induction去年曾多次提供柬埔寨救援情形，他最新的發文內容指出，女大學生的確是被騙去緬北，「但她樂意」，昨天下午收案，20分鐘找到人，救援中動用到的關係跟層級前所未見。但女學生堅持男友一起同行才願意離開，「園區放人不肯上車，上車之後堅持回去，已讀不回不理不下樓封鎖」。

他表示，女學生的反應讓協助救援的人員都感到挫折，「浪費時間」，「看她明天肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。

Induction表示，「愛到卡慘死，刑事局、家屬，各有緣人們能勸都勸了」，他個人也認為不回來下場堪憂。