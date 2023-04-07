女大生赴緬甸失聯第10天未請假 靜宜大學：盼學生平安
靜宜大學林姓女大生失聯第10天，今天警方與家屬靜候林女佳音，靜宜大學也未接獲消息，校方表示，持續協助家長與警方協尋，希望學生能平安歸來。據悉，林女昨天與今天皆有課程，未依規定請假，也未休學。
台中市警局表示，本案經查林姓女大生是自行出境，在國內沒有遭強暴脅迫情形，目前已確認出境，後續涉跨國部分，由中央刑事局國際科及駐外單位接續協助，專案小組持續釐清有無幕後集團介入、是否涉及其他刑案。
靜宜大學表示，目前持續協助家長與警方協尋，當務之急希望學生能夠盡速平安歸來。
根據靜宜大學行事曆顯示，上月31日至本月5日為休假日，昨與今天為正常上班、上課日；據悉，就讀大學二年級的20歲林女周四、周五均有安排課程，未辦理休學、也未依規定請假，師生相當擔心林女安危。
清水警分局副分局長林明瑤今日指出，警方已掌握目前林女入境緬甸仰光市，正透過外交管道協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等外力因素，正積極調查中。
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