台中外役監受刑人逾假未歸 警方未發現其他共犯

台中監獄外役監受刑人姜建利逾假未歸由警政署刑事警察局發布通緝令，台中市警方今天表示，目前未發現有其他共犯同行，由於姜嫌老家在雲林，已請雲林縣警察局協助追查可能藏匿處所。

26歲姜建利因強盜案被判刑6年，原先在台南監獄服刑，因表現良好今年1月間申請至台中外役監服刑，還剩餘4年多刑期。日前申請返家探親，原預定6日下午返監，但由家屬開車載至監獄外下車後，卻未入監報到逾假未歸，全案刑事局已發布查緝協尋。

轄區台中市警察局第四分局表示，接獲通報後，立即成立專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，警政署刑事局並同步發布通緝令。

警方追查發現，姜嫌於6日中午12時許搭乘前妻所駕駛的自小客車至台中女監門口，但姜嫌下車後未進入監獄，先躲進旁邊草叢裡，利用無人之際走出草叢逃逸。

警方指出，專案小組立即調閱周邊監視影像，鎖定姜嫌頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲、深色球鞋，徒步往市區方向前進。

警方表示，目前尚未發現有其他共犯同行；由於姜嫌老家在雲林，台中警方已請雲林縣警察局協助，針對姜嫌可能藏匿處所如附近宮廟、賣場、公園、旅社等擴大追查範圍，全力追緝到案。