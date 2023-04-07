影／他強盜判7年8個月未入監 敗在騎侵占機車被逮

新北市淡水區林姓男子犯下強盜案被判刑7年8個月徒刑，未依規定報到入監服刑，昨晚他借騎友人機車被警方攔下，一查才知機車的原車主早已告侵占，連同他3條通緝也曝光，一併帶回偵辦。

據了解，林姓男子（35歲）有多項前科的他，從宜蘭北上新北市淡水區討生活，目前無業生活所需全靠女友支應。去年12月他因一起強盜案，判決有期徒刑7年8個月確定，卻未依發監時間報到入監執行，四處躲藏。

昨天晚上7時許，他向友人借騎一輛機車，途中行經新北市淡水區新民街時，被巡邏員警發現，他所騎的機車竟已被通報侵占。員警游謨煥、楊立欲趨前攔下盤查，林男卻心虛一路飆騎在巷弄內，雙方一陣追逐直到巷尾，游員以肉身張開雙臂擋車，一把將林拉下壓制。