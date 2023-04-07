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一進門就遭毆死棄公墓...電乳頭、1天1餐 檢起訴曝台版豬仔慘絕人寰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

柯姓男子主導的16人詐團效仿柬埔寨豬仔案，刊登求職、借貸廣告，誘騙缺錢民眾提供帳戶並拘禁，林姓男子上門不到10分鐘就慘遭活活打死、棄屍公墓，成員還朝女被害人電擊乳頭猥褻、1天只能吃1餐泡麵喝3杯水凌虐，檢方痛斥慘絕人寰，今依殺人等罪起訴16人，求處最重之刑。

全案因去年12月8日新社區第七公墓發現1具男屍，台中地檢署指派重大組檢察官陳宜君、楊順淑偵辦，向上追查發現柯姓男子（21歲）為首的詐騙集團去年9月起，在台成立水房、車隊，透過臉書、LINE刊登求職、借貸網告，誘騙缺錢民眾提供人頭帳戶以收取詐款，並囚禁凌虐控管。

檢警查出，柯等人去年11月在北屯瀋陽街承租套房，把14名男女被害人關在不到4坪大空間內，並全數上手鐐腳銬、矇眼及嘴纏膠帶，連上廁所都不能解開，1天還只能吃1餐泡麵、喝3杯水，甚至有女性被害人不聽話就慘遭電擊乳頭，逼迫高喊「皮卡丘」，成員還在旁嘲笑錄影。

去年12月7日凌晨，林姓男子依指示提供帳戶、前往瀋陽路套房遭挾持，他下意識反抗就慘遭劉姓（32歲）、鄭姓（21歲）、任姓（29歲）及黃姓（20歲）成員拿手銬腳鐐痛毆，才進門不到10分鐘就活活被打死，其中曾擔任健身教練的劉男下手最重，朝林頭部猛毆多次。

成員見林死亡連夜載運屍體到新社公墓挖洞，卻受限底下水泥磁磚挖不深，就將遺體以倒栽蔥姿勢丟進坑洞，原打算另擇時間再埋，但隔天就被發現曝光。

檢警發現，包括死者林男至少15人受害，大多是急於用錢、疏於查證，還有1名單親媽媽同樣是經濟負擔沈重，另有2名女子原也是詐團成員，卻因績效差遭「降級」成被害人，清查金流詐款高達1.2億元。

檢方當時就將16名成員聲押獲准，柯等大致坦承參與、指揮詐團及參與棄屍，劉男也坦承殺人，表示林進入房間就掙扎喊叫，他和同夥堵住他嘴、輪番出拳，用木棍手銬打他頭蓋骨，發現林沒呼吸心跳才停手，過程不到5分鐘，其他被害人也說，一進房就遭矇眼上銬洗劫，常聽到慘叫聲。

檢方偵結依組織、洗錢、棄屍、加重強盜、加重猥褻及妨害自由等罪嫌起訴柯等16人，另其中劉男4人依殺人罪嫌起訴。

檢方痛斥，柯等16人僅因貪圖一己私利，對被害人施以慘無人道凌虐，更有人因此喪命，犯行泯滅人性、慘絕人寰，毫無情可憫恕，建請法院量處最重之刑。

檢警查扣柯男為首的詐團使用痛毆被害人工具，包括木棍、手銬等。記者曾健祐／翻攝
檢警查扣柯男為首的詐團使用痛毆被害人工具，包括木棍、手銬等。記者曾健祐／翻攝
詐團稱被害人為「車主」，一帶到承租的「控房」就會全數上手銬腳鐐、矇眼囚禁。記者曾健祐／翻攝
詐團稱被害人為「車主」，一帶到承租的「控房」就會全數上手銬腳鐐、矇眼囚禁。記者曾健祐／翻攝
詐團稱被害人為「車主」，一帶到承租的「控房」就會全數上手銬腳鐐、矇眼囚禁。記者曾健祐／翻攝
詐團稱被害人為「車主」，一帶到承租的「控房」就會全數上手銬腳鐐、矇眼囚禁。記者曾健祐／翻攝

殺人 棄屍 詐騙集團 柬埔寨 求職

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