3年獵殺4隻台灣黑熊！ 水鹿、野山羊也受害 屏東大武部落9人遭起訴

屏東地檢署去年12月8日接獲保育類台灣黑熊在屏東縣霧台鄉大武部落遭獵殺，檢方歷時4個月追查，發動9次搜索，搜索地點達25處，訊問24人次，拘提多人到案，前後共收押6人。檢警追查發現，大武部落竟從109年1月到111年12月，不到3年有4隻台灣黑熊遭獵殺，其中3隻黑熊在不到2年內遭獵殺，全案共起訴顏姓父子3人等共9人。

檢方調查發現，霧台鄉大武部落族人在三年內獵殺4隻台灣黑熊。圖／檢方提供

檢方起訴指出，歷次參與台灣黑熊獵殺行動有7人，其中參與兩次以上獵殺者有3人，其餘被告涉及獵殺台灣野山羊與頂替等罪嫌，檢方共起訴9人。

檢方指出，顏姓父子3人、麥男、兩名包男、柯男都是熟識村民，7人共獵殺4隻台灣黑熊，以甲乙丙丁熊為代號。

檢方從手機鑑識還原追查發現，柯男在民國109年1月25日，持獵槍至霧台鄉巴油溪旁獵殺台灣黑熊（下稱甲熊），朝甲熊胸口射擊1槍後，再朝其頭部射擊1槍，甲熊中槍死亡後，柯為求減輕重量以利搬運，遂將其剖腹並取出內臟丟棄。

顏姓父子三人、麥男、包男共5人，110年5月某天傍晚，一同到霧台鄉來布安溪畔狩獵，五人根據河床左、右案分成兩隊，分持數支獵槍朝乙熊射擊，致乙熊死亡。

麥男、顏男與包男在去年10月5日下午2點，攜帶獵槍到霧台鄉隘寮北溪一帶狩獵，發現丙熊的右前肢誤中麥男設置鋼製吊索陷阱，麥見狀立持獵槍朝丙熊腹部射擊1槍，丙熊因中槍後趴在地而掙扎喘氣，顏趁機持獵槍朝腹部射擊1槍，麥填裝彈藥後再朝頭部補開1槍，導致丙熊死亡。

第四隻死亡的台灣黑熊丁熊，就是網路瘋傳的騎機車三貼黑熊，檢方指出，顏男兩人在去年12月8日下午兩點多，在霧台鄉大武村坡地發現台灣黑熊這隻丁熊是為曾生產幼熊的母熊），兩人分持獵槍朝丁熊的頭、頸部及右後肢共射擊3槍，致丁熊死亡。

顏男兩人射殺丁熊，柯在附近聽聞槍聲趕赴現場，顏男兩人將丁熊抬上機車，顏騎機車載柯男，將獵得丁熊屍體夾在2人中間，以「三貼」並沿路嬉鬧且任意擺布丁熊，返回村落。聽聞槍響而趕赴現場歐男騎機車載顏，顏男在後座並手持獵槍2把，途中適遇麥男，麥即以手機錄影渠等上開嘻鬧及逗弄丁熊屍體影片後，傳予其友人，回到部落後，還將丁熊屍體置放在門口，供部落觀覽，隨後再將丁熊屍體冰存冰櫃。

檢方清查，甲、乙、丙、丁熊遭獵殺地點，距離村落，路程約各為16、16、4.2、0.4公里，故客觀上並不存有被害的台灣黑熊是因入侵村落而遭被告等人射殺情形。