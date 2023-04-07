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有味道…養雞場雞屎、猛犬當掩護 北市刑大衝桃園破毒品製造工廠

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

疑有天道盟背景的程姓男子（37歲），找來製毒師傅徐姓兄弟，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝，查扣甲基安非它命成品2754.9公克。

疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝

台北市刑大毒緝中心接獲情資，製毒集團成員將製毒器具自高雄山區北運桃園地區，尋覓偏僻處所另起爐灶製作毒品。北市刑大與屏東縣刑大、高雄市刑大、桃園市蘆竹分局、楊梅分局共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方調查，製毒集團以程姓男子為首，為躲避查緝，將製毒工廠隱身桃園楊梅民安路一處養雞場內，嫌犯利用養雞場位處偏僻、附近無住家，以雞屎味掩蓋製作安非他命毒品過程的惡臭，並在養雞場出入口放養十數隻狼狗、獒犬，遇有陌生人靠近隨即狂吠示警。

警方數月埋伏、跟監蒐證，日前持搜索票，前往桃園市楊梅區逮人，警方靠近製毒工廠，十多隻狗就開始群起吠叫，警方將車直接駛入工廠出入口，以車輛阻止犬隻靠近，隨即拿工具破門進入。

警方查緝程男及製毒師傅徐姓兄弟及張男等4人到案，當場查扣甲基安非它命成品(總毛重2754.9公克）、製毒鹵水半成品一桶、硫酸、醋酸、氫氧化鈉及鹽酸各2瓶、氫氣鋼瓶9支、催化劑鈀金3瓶、防毒面罩1個、鈦合金氫化反應爐1個、過濾漏斗濾瓶1個、加熱鍋爐、乾燥工具等製毒工具1批。

警方詢後將程男等4人，依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，因犯罪行為重大經法院核准羈押禁見，目前檢察官依製造二級毒品罪起訴在案。

疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
疑有天道盟背景的程姓男子，以桃園養雞場的雞屎氣味當掩護，建立安非他命製造工廠，並飼養十多隻狼狗、獒犬守衛，台北市刑大毒緝中心接獲線報查緝逮人。記者廖炳棋/翻攝
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