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影／男三重違停下車吃涼麵 保大警眼尖查獲上百毒品咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

謝姓和葉姓男子前晚開車至新北市三重區紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊員警本月5日晚上巡邏行經三重區正義南路，見一輛汽車併排違規停路旁，員警上前查看時僅見葉姓男子（22歲）坐在右前座閉眼小憩，敲車窗盤查，葉男表示，剛在對面吃完涼麵，因為太累了先回到車上休息，等友人謝姓男子（24歲）吃完宵夜。

「拍謝啦，我在對面吃涼麵，馬上把車開走。」謝男看到員警靠近車輛，顧不及還沒吃完的麵，急沖沖從對面店家迎面跑來，在與員警對話過程中，謝男眼神偶露閃爍、忐忑不安，還急著要把車輛駛離。

保大員警持手電筒察看車內有無違禁品，立馬看到車內中央扶手與駕駛座椅縫中夾藏2包毒品咖啡包，員警在車內進行附帶搜索，果真在駕駛座下方看到謝男的後背包，搜出164包毒咖啡包，重651.4公克及4包愷他命，重4公克，謝男見事跡敗露，當場坦承涉嫌持有，警詢後昨依毒品罪嫌依法送辦，並將溯源追查上游毒品來源。

警方呼籲，毒品咖啡包的包裝五花八門、繽紛奪目，常容易令人產生好奇心，誤被其彩色漂亮的外表所吸引，卻不知道包裹彩色糖衣的裡面是有害的毒品，家長們一定要特別提醒年輕孩子們注意，不用來路不明的東西，更勿因一時好奇而使用，以免毒害一生。

謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
謝姓和葉姓男子本月5日晚上紅線違停下車到馬路對面吃涼麵，新北保大員警上前盤查在車內查獲100多包毒品咖啡包，謝男坦承涉嫌持有，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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