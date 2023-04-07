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她違規穿越馬路 北警伸手一攔查獲吸毒犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山二警分局落實「行人路權大執法」，在路口執勤時，看見張姓女子違規穿越馬路，警方攔下後，發現她是毒品列管人口，身上還有毒品吸食器。

為掃除台灣「行人地獄」惡名，台北市警局自3月25日起到6月止，啟動「行人路權大執法」專案，加強在行人事故高風險路口增派警力加強取締。

文山二分局景美派出所員警，日前在羅斯福路6段401巷與景文街口定點稽查，取締車輛不停讓行人及行人違規等行為。執勤員警何權洲、陳立妍，發現一名女子在景文街形跡可疑，正要在未畫設行人穿道的路段違規穿越車道。

員警攔查女子並勸導應行走在行人穿越道，查證身分後發現女子為列管應受尿液採驗人口，因未按時到驗，檢察官已核發強制採驗書，警方立即將張女帶回派出所強制採驗尿液。

張女到派出所採尿時帶「球」（玻璃球毒品吸食器）在身上，她知道瞞不過警察，自行取出安非他命吸食器交給警方，警方初篩呈安非他命陽性反應，詢問後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警察局統計，今年1月至3月22日，已有10件行人死亡交通事故，進一步分析，死者都是65歲以上長者。

文山二警分局長陳瑞基表示，分局周邊菜市場，上午採購的年長者很多，但菜市場周邊路幅不大，部分路口僅畫設行人穿越道而無燈光號誌，常發生駕駛未禮讓行人先行等情事。為提升行人通行環境安全，成立「行人安全專案小組」，在容易發生「車」與「人」爭道處，針對「車輛不停讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛人行道」、「人行道違規停車」等加強執法。

台北市文山二警分局落實「行人路權大執法」，在路口執勤時，看見張姓女子違規穿越馬路，警方攔下後，發現她是毒品列管人口，身上還有毒品吸食器。記者廖炳棋/翻攝
台北市文山二警分局落實「行人路權大執法」，在路口執勤時，看見張姓女子違規穿越馬路，警方攔下後，發現她是毒品列管人口，身上還有毒品吸食器。記者廖炳棋/翻攝
台北市景美所警員陳立妍（左）、何權洲（右）。記者廖炳棋/翻攝
台北市景美所警員陳立妍（左）、何權洲（右）。記者廖炳棋/翻攝

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