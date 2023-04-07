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靜宜女大生疑會男網友出國失聯 大學學長說話了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

靜宜大學20歲林姓女大生，未依約返家過節，家屬報警，警方查詢通聯林女飛往英國，卻入境緬甸仰光市，初步排除遭人蛇集團控制。據悉，林女上周與有前科的李男分手，與另名男網友熱戀疑為愛而飛。消息一出，社群網站Dcard炸鍋，附近大學學長也呼籲，「請學弟妹們多留意」，自身安全重要。

據悉，目前林姓女大生尚未與家人、警方聯繫上，不排除仍在緬甸仰光市；家屬透露，女兒個性相當安靜，原本約定清明連假要返家過節，撥打數通電話未接，最後是自稱女兒前男友的李男接話，以前曾未發生過，趕緊報警協尋。

有詐欺前科的25歲李男供稱，上周與林女分手，兩人之前共用手機，分手後手機歸還給他，不清楚前女友動向。李男配合警方偵辦提供手機，手機內通訊軟體、聯絡資訊尚待調查。

初步了解，林女與前男友共用手機，因而認識李男社群的一名男網友，疑似兩人相約此趟行程，上月30日由林女購買單程機票獨行英國，不明原因在泰國轉機入境曼谷，當晚轉機入境緬甸仰光市。

事件曝光後，靜宜大學相關社群議論紛紛，Dcard上有東海大學的學長發文呼籲，學弟妹們要多留意，發文提到「從N年前我讀書的時候就很多詐騙，但現在愈來愈多，而且基本上學校也很難提供保護，都只能宣導再宣導」，呼籲注意自身安全。

台中市警察局表示，目前已掌握女大生入境緬甸仰光，正透過外交及警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，並協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但女大生出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等其他外力因素，警方查證中。

清水警分局表示，女大生國外行蹤部分由刑事局國際科掌握偵辦，清水分局針對女大生在國內動態、友人狀況，查訪出國動機跨單位交叉比對，以釐清案情。

台中市林姓女大生上月底失聯，警方掌握林女已入境緬甸仰光。記者林佩均／翻攝
台中市林姓女大生上月底失聯，警方掌握林女已入境緬甸仰光。記者林佩均／翻攝
東海大學的學長在網路上呼籲學弟妹們要注意自身安全。圖／翻攝自Dcard
東海大學的學長在網路上呼籲學弟妹們要注意自身安全。圖／翻攝自Dcard

緬甸 靜宜大學 仰光

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