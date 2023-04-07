台灣黑熊遭獵殺 「三貼」遊街 屏東地檢署今偵結起訴

屏東縣霧台鄉大武部落經營民宿顏姓男子去年12月8日被檢警查獲涉獵殺台灣黑熊，並在冰箱發現黑熊屍體，網路接著傳出霧台鄉青年騎機車載黑熊屍體「三貼」影片，檢警掌握顏男一家3人與其親友至少6人涉案，檢方歷時4個月偵辦，今偵結起訴，上午舉行破獲台灣黑熊遭連續獵殺案「你我都是台灣黑熊守護者」記者會，說明相關案情。

屏東地檢署歷時4個月偵辦，今上午10點舉行破獲台灣黑熊遭連續獵殺案，並會同屏東林區管理處、保七總隊第八大隊說明偵辦經過、偵結情形，提醒社會大眾，「只要有心，你我都是台灣黑熊守護者」保育理念。

屏東檢警去年12月8日接獲線報，台灣黑熊遭獵殺，並在顏男家中冰箱發現台灣黑熊、台灣野山羊一隻、台灣水鹿腳14支與水鹿頭標本1個，全案查獲兩把槍枝。

遭獵殺放置冰箱存放台灣黑熊是年輕母熊，55公斤、140公分，母熊頭部、腳有多處遭散彈槍槍擊，檢方當時訊問後，顏男涉違反野生動物保育法20萬元交保。未料過沒幾天，網路瘋傳霧台鄉青年騎機車載運黑熊屍體三貼的16秒影片，戲謔式嘲諷，引發譁然。檢警掌握，顏男一家3人與其親友家族共6人涉案，原先20萬元交保的顏男，到案後因供述多不合理，顏男收押。