獨／共用手機搭上線 失聯女大生「有所求」單程票赴緬

靜宜大學林姓女大生在上月底失聯，警方掌握林女已入境緬甸仰光市。經查，林女與素行不良的前男友交往期間，曾共用手機門號，林女因此認識前男友人脈中的一名男網友，不排除林女是感情、金錢或其他「有所求」原因，主動搭機赴緬甸。

靜宜大學20歲林姓女大生在上月底失聯，引發社會關注，清水警分局與台中市刑大合組專案小組偵辦，今天掌握林女在上月30日時，在桃園機場搭上前往英國的班機，途中泰國曼谷轉機時，再搭機前往緬甸仰光入境。

據查，林女從靜宜大學校區前往桃園機場途中，分別使用計程車、高鐵等交通工具，都是獨自一人，沒有遭歹徒外力挾持的跡象。

另外林女購買的機票是「單程票」，沒有購買回程票，因此判斷林女是主動搭機前往，但其中是否遭到歹徒以騙術或其他理由吸引前往，則待後續釐清。

經查，林女會與家人不告而別，獨自前往緬甸仰光，與李姓前男友在交往時，共同使用同一個手機門號有關，二人交往時，因為共用手機，認識前男友人脈中的成員，林女疑與其中一名男網友聊天搭上線後，促成此行。

台中市警局表示，目前已掌握林姓女大生在緬甸仰光，正透過外交、警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，協助返台，初步排除林女在台遭歹徒控制赴緬，但林女離境原因，是否涉及詐騙集團等其他外力因素，警方正積極、審慎查證中，希望能盡速釐清案情。 台中市林姓女大生上月底失聯，警方掌握林女已入境緬甸仰光。記者陳宏睿／翻攝

【中央社台中6日電】

靜宜大學林姓女大生上個月失聯，警方追查，她隻身前往桃園國際機場，3月30日已出境，目前人在緬甸。林女匆忙到緬甸是否與「新男友」有關，警方正釐清男子身分。

林姓女大生3月29日與家人失去聯繫，警方查出，她在30日上午已搭乘飛往倫敦的航班，中途下機到泰國，人目前正在緬甸。但因林女的舊手機在上個月分手的李姓前男友手中，警方找來李男詢問，以釐清案情及林女出國目的。

根據自由時報報導，林女的24歲李姓前男友從事零工，他有過詐欺前科，兩人因「新男友」介入而分手，李男輾轉得知林女曾說要出國，曾提醒她不要被騙了，林女失蹤後，李男一度憂心林女的安危並推測她已經出國。

林女自網路認識的新男友真實身分為何，現在僅知道這人到緬甸已有一段時間，但此次林女匆忙到緬甸，是否與「新男友」有關，警方目前正在調查釐清。林女失聯後，警方掌握她搭乘白色自小客車到桃園國際機場，一路到出境都是隻身一人。

台中市警察局晚間指出，目前已掌握女大生入境緬甸仰光，正透過外交部及警政署駐外聯絡官管道，查明女大生在緬甸行蹤並協助返台，初步已經排除遭人蛇集團控制，但女大生出境詳細原因以及是否牽涉詐騙集團等其他外力因素，警方查證中，希望儘速釐清案情。