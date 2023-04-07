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北捷萬大線工安意外 工頭遭壓傷不治
62歲邱姓男工人昨執行台北捷運萬大線地下隧道工程，被大型的潛盾機零件撞擊到胸部，送醫不治，北市勞檢處主任秘書康水順表示，目前已勒令承包商停工，雇主沒有負起職安應有責任，勞檢處也將承包商移送偵辦。該工程的原事業單位為大陸工程，大陸工程再委外給下游承包商，也依違反職業安全衛生法處以最高罰鍰30萬元。
警方調查，邱男是工頭，昨指揮3名工人在地下層拆除潛盾機時，意外遭撞擊、壓傷，當場沒呼吸心跳，下午3時送醫搶救逾一小時，仍不治身亡。事發地點在台北市南海路植物園前，中正第二警分局派員封鎖現場，並通知勞檢處、工地負責人和發現人等。
北市捷運工程局工務所蘇姓主任指出，萬大線地下隧道進行4處潛盾機開挖作業，陸續完工，包商拆除潛盾機時，邱姓工人被機具的零件撞到胸口，雖然工人有穿戴安全帽與反光背心，但機具零件相當重，因此傷勢嚴重。
康水順說，捷運局CQ842標的工程要拆除撤出潛盾機，拆除機具外殼時因為沒有繫牢，外殼掉落彈起擊中邱姓工人胸部，目前已勒令承包商停工。
捷運工程局指出，邱男有戴安全帽、穿反光背心，潛盾機零件撞擊到胸部，因為重量很重，所以傷勢嚴重，因為萬大線還有其他工程必須施工，無論是停工或是其他要求改善事項，都會全力配合。
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