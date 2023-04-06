快訊

把握最後月份！股東會紀念品刷保養風 超值17檔受關注

「城裡的月光」原唱隔20年專訪 許美靜親揭精神分裂「傷了腦子」

為馬英九餞行 宋濤：家裡面的事絕不能讓外人插手

毒咖啡包分裝場藏汽車美容店樓上 新北警破獲逮2嫌

中央社／ 新北6日電

新興毒品混合咖啡包可能摻有致死率極高的物質，成為警方重點查緝對象；新北警方日前逮獲2嫌，查獲4092份毒品咖啡包與混合原料等證物，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新北市警察局刑事警察大隊偵4隊日前執行清源專案2.0時，發現38歲黃男與24歲許男租下汽車美容店2樓作為毒品分裝場，且因店內有樓梯可通往樓上，黃男平時都從汽車美容店出入，並運送分裝完的毒品咖啡包成品到板橋區某出租套房藏放，躲避查緝。

警方日夜監控蒐證，報請新北地方檢察署指揮偵辦，4月初持搜索票前往查緝，查獲4092份毒品咖啡包、混合原料、製毒器具等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北刑大表示，國內毒品咖啡包越來越氾濫，更有部分摻有致死率極高的二級毒品PMMA，甚至混合多種毒品，屢次出現施用毒品咖啡包死亡案例；警方針對可疑犯罪處所加強清查及布建，並配合警政署安居緝毒專案強力打擊毒品犯罪，守護市民安全。

毒品 咖啡

延伸閱讀

新北攜手中華未來學校教育學會 簽訂技職教育MOU

新北議會攻防2024…侯友宜動向受矚 藍營黨團：隨時有甲級動員準備

防範墓地火警 新北消防局今年成功下降29%

汽車美容店成毒咖啡包分裝場 新北警蒐證逮人

相關新聞

萬大線工安意外釀1死 北市勞動局罰30萬停工、包商移送偵辦

台北市捷運萬大線工程發生公安意外，邱姓男工人今在台北市南海路植物園前，執行萬大線第二工程地下隧道，遭重物撞擊受傷，當場無...

前男友透露曾提這句…失聯靜宜女大生行蹤曝光 入境緬甸仰光

台中市靜宜大學林姓女大生上月底未依與家人約定返家，因家人聯絡不上，急得在臉書刊登尋人啟事，警方介入偵辦發現，林女早在上月...

靜宜女大生失聯遭人口販運？ 警通報外交部駐緬代表處

台中市靜宜大學林姓女學生失聯，警方清查她搭機至泰國再搭機赴緬甸，不排除被人口販運從事詐騙，通報外交部駐緬甸台北經濟文化辦...

捷運萬大線工安意外釀1死 北市府要求事故點停工

位於北市南海路附近捷運萬大線工地今天發生1名工人遭潛盾機的鐵板壓傷、受困，送醫後不治。捷運局指出，會給付家屬慰問金，並協...

北捷萬大線重大工安意外！「在旁指揮」 工頭遭壓傷慘死

62歲邱姓男子是工頭，今天下午執行台北捷運萬大線第二工程地下隧道，指揮3名工人在地下層進行潛盾機拆除作業時，潛盾機疑因遭...

嘉義監獄鹿草分監毒品受刑人尋短 檢警查無人為管理疏失

嘉義監獄鹿草分監73歲謝姓男毒品案受刑人，4日凌晨被牢房室友發現，頭部蓋棉被，拿作業工廠用的一束橡皮筋自縊，通報管理人員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦