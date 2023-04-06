毒咖啡包分裝場藏汽車美容店樓上 新北警破獲逮2嫌

新興毒品混合咖啡包可能摻有致死率極高的物質，成為警方重點查緝對象；新北警方日前逮獲2嫌，查獲4092份毒品咖啡包與混合原料等證物，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新北市警察局刑事警察大隊偵4隊日前執行清源專案2.0時，發現38歲黃男與24歲許男租下汽車美容店2樓作為毒品分裝場，且因店內有樓梯可通往樓上，黃男平時都從汽車美容店出入，並運送分裝完的毒品咖啡包成品到板橋區某出租套房藏放，躲避查緝。

警方日夜監控蒐證，報請新北地方檢察署指揮偵辦，4月初持搜索票前往查緝，查獲4092份毒品咖啡包、混合原料、製毒器具等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北刑大表示，國內毒品咖啡包越來越氾濫，更有部分摻有致死率極高的二級毒品PMMA，甚至混合多種毒品，屢次出現施用毒品咖啡包死亡案例；警方針對可疑犯罪處所加強清查及布建，並配合警政署安居緝毒專案強力打擊毒品犯罪，守護市民安全。