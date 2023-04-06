捷運萬大線工安意外釀1死 北市府要求事故點停工

位於北市南海路附近捷運萬大線工地今天發生1名工人遭潛盾機的鐵板壓傷、受困，送醫後不治。捷運局指出，會給付家屬慰問金，並協助辦理喪葬及理賠。勞檢處表示，會先要求此工地停工。

台北市捷運工程局指出，1名施工人員下午2時50分許在捷運萬大線植物園站隧道執行潛盾機拆解作業時，不慎遭機械的鐵板撞擊胸口、受困，經現場人員協助脫困吊掛至地面層後，由救護車送至台北市聯醫和平院區急救後，醫院宣告死亡。

捷運局表示，會先給付家屬慰問金，並協助辦理後續喪葬及理賠事宜，同時配合台北市勞動檢查處調查。

勞檢處指出，會先要求此工地停工，並通知事業單位提出分析原因與改善對策後，才能復工。

台北捷運萬大樹林線加蚋站隧道工地曾於2021年9月間發生意外，造成1名67歲男工人頭部受創，他到院前失去呼吸心跳。北市捷運工程局當時提到，工人在進行潛盾機拆解要繼續貫穿下個隧道貫時，因拆解過程潛盾機零件滑動脫落導致工人頭部受創，會提供家屬慰問金並停工調查。

另外，位於台北市中正區西藏路的北捷萬大線工程在去年7月曾發生1名男性工人於中午施工時因不明原因墜落工地，當場無呼吸、心跳。