台中失聯女大生舊門號交前男友使用 母急找不到人

台中市靜宜大學林姓女大生未依與家人約定，在清明連假返家，家人在臉書社團尋人，警方掌握林女早在上月底已搭機出國，林女舊的手機門號，還交給前男友使用，林女另有申辦一支手機門號使用，才會導致林女母親打電話找不到女兒的狀況。

經查，林女曾與一名男子交往，交往期間有將自己的門號交給男友使用，而林女在上月底失聯後，林母都是用舊門號在找人，後來電話撥通之後，發現門號已非女兒使用，而是女兒的前男友使用，女兒另有新申辦門號使用，而該支門號，經警方調查，最後通話位置，是在桃園機場附近。

就讀靜宜大學的20歲林姓女大生在上月29日失聯，家屬在臉書社團「沙鹿之美」刊登尋人啟事，提供女兒的長相特徵，希望網友幫忙協尋，家屬也擔心女兒遭到人蛇集團等歹徒控制人身自由，從事不法。

全案由清水警分局偵辦後，與台中市刑大共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮，專案小組先在林女租屋處、學校周邊調閱監視器，發現林女在上月29日上午8時許離開宿舍後，就行方不明，林女手機也沒有隨身攜帶。

警方查出，林女還有申辦另支手機，關機時間是上月30日上午8時許，最後的通聯基地台位置是桃園市大園區航站南路一帶，判斷林女恐已搭機出國，另向移民署調閱出入境資料後確認，林女是在30日上午，搭機前往英國倫敦，當時林女沒有遭人控制人身自由的跡象。