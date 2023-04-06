新北市刑事警察大隊偵四隊透過清源專案2.0，鎖定一汽車美容店涉嫌在店內有毒品咖啡包分裝工廠，布建人員長期蒐證，本（4）月初持搜索票查緝，現場除查獲毒品、製造器具外並逮獲黃姓、許姓兩名男子，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，黃男（38歲）租用汽車美容店樓上作為毒品分裝場所，再利用店內樓梯，將完成品直接從美容店內運送至板橋某出租房藏放躲避查緝。長期蒐證後日前持搜索票逮人，並緝獲毒品咖啡包4,092包（總毛重19,725公克）、混合原料、製毒器具等證物。

新北市警局持續秉持清源專案2.0及社區警政再出發的精神，對於可疑犯罪處所加強清查及布建，配合警政署安居緝毒物專案強力打擊毒品犯罪，守護市民安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

汽車美容店成毒咖啡包分裝場，新北警蒐證逮人。記者李易昌／翻攝

汽車美容店成毒咖啡包分裝場，新北警蒐證逮人。記者李易昌／翻攝

汽車美容店成毒咖啡包分裝場，新北警蒐證逮人。記者李易昌／翻攝

汽車美容店成毒咖啡包分裝場，新北警蒐證逮人。記者李易昌／翻攝

汽車美容店成毒咖啡包分裝場，新北警蒐證逮人。記者李易昌／翻攝