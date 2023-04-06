李鴻淵犯康建生技4死槍擊案 律師求替代羈押被駁

犯下南投縣康建生技4死槍擊命案的李鴻淵，依殺人罪起訴，由南投地院審理，延長羈押3月底屆滿，辯護律師以本案審理完畢，請法官斟酌其他替代羈押方法，反而是李鴻淵對延押沒有意見，法官也認為李鴻淵仍有逃亡、勾串證人之虞，裁定李鴻淵3月30日起，延長羈押2月。

李鴻淵去年7月14日犯下康建生技槍擊命案，造成4死1重傷震驚社會，南投地檢署去年8月底依殺人等罪嫌犯李鴻淵，並求處死刑。全案移審南投地院，法官裁定李鴻淵繼續羈押禁見。

因羈押被告，偵查中不得逾2 月，審判中不得逾3 月，但有繼續羈押必要者，得於期間未滿前，經法院依規定訊問被告後，以裁定延長。李鴻淵審理第二次延押3月底屆滿，南投地院因此開延押庭審理。

辯護律師稱，李鴻淵雖犯殺人重罪，也有具體逃亡隱匿事實，但本案已審理完畢，請法官斟酌有無其他替代羈押方法。

法官根據李鴻淵自白，認為他犯殺人罪，犯後竊取機車逃離，變換交通工具，又藏匿養生會館，有逃亡事實。審理過程中，李鴻淵對槍彈取得之過程先是稱撿到的、後改稱在網路上購買、又改稱是賴裕隆介紹、後改稱「賴裕隆有沒有叫賣家來我不知道」，供詞一改再改。

法官認為，李鴻淵對殺人、殺人未遂部分勾串證人風險甚高，有相當理由認為有逃亡、勾串證人之虞，均有羈押原因，且李鴻淵尚未判決，更未判決確定，非予羈押被告，顯難遂行後續審判、執行程序。