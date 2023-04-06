枋寮外海12名越南偷渡客 台籍船長、船員遭收押
海巡署在清明連假4月3日晚間在枋寮漁港外海發現一艘可疑漁船，經登檢查獲12名越南籍偷渡客，屏東地檢署指揮偵辦，追查幕後集團，昨下午向屏東地院聲請羈押郭姓船長、葉姓船員獲准，兩人偷渡一名越南籍，各可獲3到5萬元台幣報酬，兩人稱還未拿到報酬。
郭姓船長、葉姓船員，兩人年約50多歲，明知外國人未經許可不得入國，為謀取使每一越南籍人士非法入境可獲3萬元至5萬元報酬，透過不詳人士居中聯繫，兩人開著漁船，接駁從大陸福建地區出海、不具入國許可證件的越南籍人士，年約20多歲的9男3女，偷渡進入台灣。
檢方訊問後郭男、葉男涉犯入出國及移民法第74條罪嫌重大，加上近來新聞報導台灣海域迭有疑偷渡浮屍，應查明相關聯性，全案還有共犯未查獲，仍有勾串滅證之虞，4日晚間11時多向屏東地院聲郭、葉，法院昨下午裁准羈押禁見。12名非法入境的越南籍人士，快篩均為陰性，移由移民署收容。全案擴大偵辦中。
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