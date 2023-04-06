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高雄毒品通緝犯被逮想跑 遭壓制後狂喊「我要打給媽媽」
高雄40歲陳姓男子涉毒品案遭通緝，鼓山警分局員警巡邏時發現他行蹤，將他攔下上銬，陳男卻趁機逃跑，所幸警方早料到他不會乖乖聽話，等他一轉身隨即拉住手銬，將他壓制在地。陳遭逮後，急說「我要打給我媽媽」，前後態度大轉變讓警方直搖頭。
鼓山警分局新濱派出所巡佐宋承諺、警員莊承翰前日在轄區巡邏，行經鼓山區臨海二路與鼓波街口時，發現一輛停等紅燈的機車騎士，背影相當眼熟，上前盤查後果然是曾經逮捕的陳姓毒品通緝犯。
陳男見員警突然出現，被動配合，還向員警稱「好啦好啦，讓我打電話給我媽」，沒料警方上銬後，陳男卻突然拔腿想逃，但兩名員警早預料他不會乖乖聽話，等他一轉身隨即將人拉回壓制在地。
狼狽遭逮後，辰男除了不斷抱歉外，還不忘提醒員警「讓我打電話給媽媽」、「我會配合，這樣不好看啦」，被通緝拒捕，第一句話仍是想找媽媽，「媽寶」行徑讓兩名員警直搖頭。
警方表示，陳男因涉及毒品案身背兩條通緝，轄區員警多次透過家屬喊話，希望陳男出來勇敢面對，陳男每次答應員警，卻屢屢爽約，落網後辯稱，近期工作繁忙，打算工作告一段落後再自行前往報到，利用清明返家祭祖，最後還是逃不過警方的查緝。
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