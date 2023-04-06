男租車未還又加霸王油 一查身旁女友背4條通緝全逮了

新北市蘆洲區向姓男子，上個月24日租車未還被告侵占，這個月3日又因加油沒付錢被告詐欺。警方循線於7小時后，在八里區頂寮一街一處旅館內逮捕向男與其林姓女友，一查赫見林女身背4條通緝，連同現場搜扣毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺將兩人解送歸案。

經調查，向姓男子（28歲）有多項前科的他，上個月24日，在新北市新莊區中原路一家租車行，承租一汽車未還被提告侵占。這個月3日下午1時許，向男開租賃車載同林姓女友（32歲）前往新北市五股區新五路一處加油站加油。

向男沒錢付1400元油錢，藉以行照抵押為謊，誆騙加油站員工「等下就會拿錢來還」，但開車離去後一去不返，氣的加油站員工向警提告詐欺。經警受理調閱加油站周邊沿路監視器畫面，發現向男所開租賃車牌與車身不相符，一查才知向男租車沒還，被車行提告侵占，連懸掛他車車牌也是偷來的。