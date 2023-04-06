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疑遭人蛇集團控制…靜宜大學女大生失聯第9天 中警查出她獨身搭機赴英

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人蛇控制？台中女大生失聯8天 中警追出她獨身搭機赴英

聯合報／ 記者陳宏睿/台中即時報導

台中市靜宜大學林姓女大生原與家人約定，在清明連假返家，但因遲遲未見人影，家屬在上月底在臉書社團張貼尋人啟事，擔心女兒被人蛇集團等不法歹徒控制人身自由，台中市刑大與清水警分局成立專案小組偵辦，經調查，林女搭機出國時是獨自一人，先前往英國後轉赴泰國，是否有歹徒介入，正在釐清中。

就讀靜宜大學的20歲林姓女大生在上月29日失聯，家屬在臉書社團「沙鹿之美」刊登尋人啟事，提供女兒的長相特徵，希望網友幫忙協尋，家屬也擔心女兒遭到人蛇集團等歹徒控制人身自由，從事不法。

全案由清水警分局偵辦後，與台中市刑大共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮，專案小組先在林女租屋處、學校周邊調閱監視器，發現林女在上月29日上午8時許離開宿舍後，就行方不明，林女手機也沒有隨身攜帶。

警方查出，林女還有申辦另支手機，關機時間是上月30日上午8時許，最後的通聯基地台位置是桃園市大園區航站南路一帶，判斷林女恐已搭機出國，另向移民署調閱出入境資料後確認，林女是在30日上午，搭機前往英國倫敦，當時林女沒有遭人控制人身自由的跡象。

不過專案小組發現，林女在旅途中入境泰國，目前尚無法排除林女遭詐騙出國得可能性，正在釐清林女平時交往對象，釐清案情。

台中市林姓女大生失聯8天，家屬在臉書社團刊登尋人啟事。圖／摘自臉書沙鹿之美
台中市林姓女大生失聯8天，家屬在臉書社團刊登尋人啟事。圖／摘自臉書沙鹿之美
台中市林姓女大生失聯8天，台中市刑大與清水警分局成立專案小組偵辦。圖／本報資料照
台中市林姓女大生失聯8天，台中市刑大與清水警分局成立專案小組偵辦。圖／本報資料照

人蛇集團

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