人蛇控制？台中女大生失聯8天 中警追出她獨身搭機赴英

台中市靜宜大學林姓女大生原與家人約定，在清明連假返家，但因遲遲未見人影，家屬在上月底在臉書社團張貼尋人啟事，擔心女兒被人蛇集團等不法歹徒控制人身自由，台中市刑大與清水警分局成立專案小組偵辦，經調查，林女搭機出國時是獨自一人，先前往英國後轉赴泰國，是否有歹徒介入，正在釐清中。

就讀靜宜大學的20歲林姓女大生在上月29日失聯，家屬在臉書社團「沙鹿之美」刊登尋人啟事，提供女兒的長相特徵，希望網友幫忙協尋，家屬也擔心女兒遭到人蛇集團等歹徒控制人身自由，從事不法。

全案由清水警分局偵辦後，與台中市刑大共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮，專案小組先在林女租屋處、學校周邊調閱監視器，發現林女在上月29日上午8時許離開宿舍後，就行方不明，林女手機也沒有隨身攜帶。

警方查出，林女還有申辦另支手機，關機時間是上月30日上午8時許，最後的通聯基地台位置是桃園市大園區航站南路一帶，判斷林女恐已搭機出國，另向移民署調閱出入境資料後確認，林女是在30日上午，搭機前往英國倫敦，當時林女沒有遭人控制人身自由的跡象。