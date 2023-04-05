吸毒幻覺 萬華男自行報警「請逮捕我」 警登門查扣3盆大麻

林姓男子疑因吸毒產生幻覺，自行報警稱「想吃牢飯、請警察逮捕我」，警方依地址循線登門，果然在家中找到大麻盆裁3盆、大麻花等毒品，林男警詢時語無倫次，被依毒品罪嫌送辦。檢方訊後1萬元交保。

台北市萬華警方日前某日下午3點多接獲林男（36歲）報警，稱「我有大麻，想服刑吃牢飯，快請警察逮捕我」，警方聽後詢問地址，至他桂林路住處查訪，林男當場「自首」自己種植的大麻盆栽3盆，其中1盆發芽、2盆未發芽。

警方還在住處搜到大麻種子2顆、大麻花、大麻捲菸等證物，由於他精神不穩，詢問了解他有吸食大麻捲菸，員警懷疑他吸毒產生幻覺，帶回派出所偵詢。