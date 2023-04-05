台南街頭鬥毆燃放信號彈 涉案男子落網
台南市南區福吉三街昨晚9點多發生打架衝突，陳姓男子涉嫌射出信號彈起火燃燒後逃逸。 案發後警方以車追人，今天中午11點50分在永康區一家商務會館將他逮捕到案，警詢後依公共危險等罪嫌法辦。
據了解，陳姓男子（35歲）表示是因不滿姬姓男子才放信號彈。警方在陳機車上還查扣另一發未引燃信號彈、毒品吸食器、手指虎等證物。警詢後全案依槍砲彈藥刀械管制、公共危險、毒品、等傷害罪嫌法辦。
台南市南區福吉三街昨晚9點多疑發生打架衝突，姬姓男子（30歲）和陳姓男子於友人家前巧遇，因舊日仇隙，雙方一言不合即發生互毆糾紛，於巷弄中互相追逐。
據了解，姬涉持西瓜刀劃傷陳頭部，陳隨手拿起鐵管揮舞丟擲，隨後拿出信號彈對空射擊一發後，信號彈火焰波及路旁花圃，之後立即騎乘重機車逃離現場，姬也乘機離去。
警方今天凌晨１點多先在健康路緝獲姬男，並循線在姬姓男子轎車上查扣殘留安非他命毒品吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，武士刀、西瓜刀。警詢後將姬依毒品、槍砲及傷害罪嫌法辦。
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