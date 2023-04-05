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台中相差24歲母子戀販毒 小男友想護50歲女友遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中50歲林姓女子涉嫌犯賣海洛因、安非它命，後來和小她24歲李姓男子譜出戀情，2人跨越年齡差距相愛同居，在大甲區租房一同販毒，台中檢警到場搜索時，李男一肩扛責，令林女激動落淚，雙雙遭移送後李遭收押，林女則交保，檢方偵結依毒品罪起訴2人。

台中市刑大偵六隊日前從數名藥腳循線溯源，發現毒品大多來自大甲區的一對情侶，並由50歲的林姓女子主導，持搜索票到該透天民宅執行時，發現包括李女在內，還有名26歲李姓男子也是共犯。

警方查出，林女、李男雖相差24歲，但2人過去都有毒品案件，認識後展開交往同居，連平時日常生活也都出雙入對，而林女雖年過半百，但身材維持苗條，打扮也多以牛仔褲、T-shirt為主，並時常綁馬尾，從背面看可能僅有30多歲。

警方當天在2人住處查扣第一級毒品海洛因3包（重3.43公克）、第二級毒品安非他命6包（重24.55公克）另有手機2支等贓證物。

警方也發現，林女比李男大24歲，李男甚至還比她的兒子年紀還小，2人不因年齡差距共築愛巢，除邀約毒品施用者到住處買毒，四周也裝設監視器躲避追查。

當天警方到場搜索時，李男為了保護女友，一再向警方說販毒的事都是他一人所為和女友無關，打算全部自己扛，林女在一旁情緒激動，數度啜泣落淚，但警方仍告知都已蒐證完備仍將2人送辦。

警方查出，50歲的林女和26歲的林男是情侶，2人在大甲區租屋做販毒據點。記者曾健祐／翻攝
警方查出，50歲的林女和26歲的林男是情侶，2人在大甲區租屋做販毒據點。記者曾健祐／翻攝

毒品 女友

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