台中逆子要錢不成砍殺爸爸 磚頭狠K暈還恫「要讓你死」

台中楊姓男子無業在家常向爸爸要錢，被拒絕竟拿藍波刀猛砍父親左手，還用力掐他脖子長達10秒恐嚇「要讓你死！」經楊父同意給4000元後一度鬆手，結果父子二度衝突，楊再拿磚頭打暈爸爸，害他腦震盪、眼眶骨折，檢方認為楊犯嫌明確，偵結依殺直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴。

檢警調查，楊男（20歲）和爸爸同住烏日區，常常向父親討要生活費，一旦被拒絕就會暴力相向，2021年12月6日楊再度跟爸爸要錢不成，他竟拿1把30公分的藍波刀藏在外套內，對父親恫嚇說「要拿刀砍死你」。

楊父嚇到逃往隔壁鄰居家家庭院，並跟鄰居說「兒子要錢，身上有藏刀，要小心一點」，沒多久兒子也跟著進來，見爸爸和2名鄰居在一旁說話竟突然從外套抽出刀子揮砍，楊父緊急閃躲但左手仍慘遭砍傷。

鄰居見狀緊急抓住楊男左手阻止他繼續揮刀，未料楊男卻以右手掐住爸爸脖子，還一邊放話稱「不給我錢，就要讓你死！」後來鄰居一面緩頰下，楊父答應拿4000元給他後才鬆手。

楊父晚上就醫回家時，卻又和兒子在起了口角，楊男這次改直接拿地上磚頭朝爸爸頭猛砸，當場將對方打暈在地，並持續徒手痛毆頭、臉，最終經鄰居阻止報案送醫才撿回一命，但楊父仍遭毆到腦震盪、眼眶骨折多處撕裂傷。

檢方訊時，楊男坦承持刀、痛毆父親，楊父也指證歷歷，表示兒子要錢不成就揮刀、掐脖還恫嚇「要讓他死」，最後被他用磚頭打暈在地。