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台南男子種植大麻 懶得收成仍涉法被捕

聯合報／ 記者林保光／即時報導

在電子封測廠工作的陳姓男子染上吸食大麻惡習，竟自己買種子學種大麻，在台南住處種植出大麻株，高雄警方循線到他家搜索，發現他沒收成大麻葉，大麻株都已經枯萎，但他還是涉嫌毒品危害防制條例吃上官司。

據了解，陳姓男子（43歲）涉嫌吸食大麻以後，去年12月便買來大麻種子，自己在家種植，高雄市刑警大隊偵四隊與刑事局偵八大隊追查大麻案，循線查出他涉嫌買種子種植。

警方報請台南地檢署檢察官指揮查辦全案，3月31日警方持搜索票到台南市仁德區陳的住處，發現他回家，立刻上前亮出搜索票進屋搜查，果然在他樓頂陽台，發現3株大麻株，但是大麻葉已都枯黃。

警方在陳姓男子的房間，另查扣大麻花、大麻種子、大麻葉共7包，以及種種用具。據悉，他嫌種植大麻太費工，懶得收成烘製大麻，才在種出大麻葉後沒收成，仍然向他人購買大麻來吸食。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方在陳姓男子住處，搜出大麻株，因他沒收成，大麻葉已經枯黃。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子住處，搜出大麻株，因他沒收成，大麻葉已經枯黃。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右）在住處涉嫌種植大麻，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右）在住處涉嫌種植大麻，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
警方對陳姓男子亮搜索票，進他住處，搜出大麻株。記者林保光／翻攝
警方對陳姓男子亮搜索票，進他住處，搜出大麻株。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子住處，搜出大麻株。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子住處，搜出大麻株。記者林保光／翻攝

大麻 台南 毒品

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