兩男子街頭鬥毆 1嫌遭逮車上有武士刀、毒品

台南市南區福吉三街昨晚9點多發生街頭鬥毆，姬姓男子和陳姓男子於友人家前相遇，因舊日嫌隙一言不合發生互毆，陳拿出信號彈對空射擊一發後，信號彈火焰波及路旁花圃後騎乘重機車逃離，警方今天凌晨１點多在健康路查獲姬，在車上查扣安非他命吸食器及武士刀、西瓜刀，警詢後依毒品及槍砲罪嫌法辦，並將追緝 陳到案。

台南市福吉三街昨晚發生一起打架糾紛，年約30歲姬姓男子和陳姓男子於友人家前巧遇，因舊日仇隙及數千元債務問題，雙方一言不合即發生互毆糾紛，於巷弄中互相追逐。

據了解，姬男涉持西瓜刀劃傷陳，陳隨手拿起鐵管揮舞丟擲，隨後於車箱內拿出信號彈對空射擊一發後，信號彈火焰波及路旁花圃，之後立即騎乘重機車逃離現場，姬也乘機離去。