聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩男子街頭鬥毆 1嫌遭逮車上有武士刀、毒品
台南市南區福吉三街昨晚9點多發生街頭鬥毆，姬姓男子和陳姓男子於友人家前相遇，因舊日嫌隙一言不合發生互毆，陳拿出信號彈對空射擊一發後，信號彈火焰波及路旁花圃後騎乘重機車逃離，警方今天凌晨１點多在健康路查獲姬，在車上查扣安非他命吸食器及武士刀、西瓜刀，警詢後依毒品及槍砲罪嫌法辦，並將追緝 陳到案。
台南市福吉三街昨晚發生一起打架糾紛，年約30歲姬姓男子和陳姓男子於友人家前巧遇，因舊日仇隙及數千元債務問題，雙方一言不合即發生互毆糾紛，於巷弄中互相追逐。
據了解，姬男涉持西瓜刀劃傷陳，陳隨手拿起鐵管揮舞丟擲，隨後於車箱內拿出信號彈對空射擊一發後，信號彈火焰波及路旁花圃，之後立即騎乘重機車逃離現場，姬也乘機離去。
台南市警六分局員警，今天凌晨１點多在健康路緝獲姬子，並循線在姬姓男子轎車上查扣殘留安非他命毒品吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，武士刀、西瓜刀。警詢後姬依毒品、槍炮彈藥刀械管制條例罪嫌法辦。警方將續追查在逃陳姓男子到案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言