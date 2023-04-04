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又有人飄洋過海？恆春海巡隊登船查可疑漁船 方艙竟藏12名越籍偷渡客
海巡署第8巡防區指揮部昨晚9點左右發現屏東縣頂寮溪外約2浬有可疑漁船，恆春海巡隊獲報派遣巡防艇查看，登船檢查發現船隻藏有12名越籍偷渡人士，全案依違反入出國及移民法報請屏東地方檢察署指揮海巡、警政、移民等相關單位溯源擴大偵辦，追查幕後不法集團。
海巡署指出，第8巡防區指揮部昨晚8點57分查看雷情發現屏東頂寮溪外約2浬有航跡可疑漁船，統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕查緝，恆春海巡隊獲報派遣線上巡防艇前往，於晚間9點20分抵達通報位置，艇長發現該船無漁具，明顯可疑，展開登檢部署。
海巡署表示，經登檢後發現船上駕駛台下方艙間內藏有12名越南偷渡人士，包含9名男子、3名女子，再增派2艇前往協處，於晚間10點35分押解該涉案漁船返回枋寮漁港，全案依違反入出國及移民法報請屏東地檢擴大偵辦。
恆春海巡隊表示，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，且經快篩12名涉案人員均為陰性，依規完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。
恆春海巡隊指出，不法偷渡集團為牟取暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運偷渡人士入境，已嚴重造成國內防疫壓力，民眾若發現不法情事，請立即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及防疫。
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