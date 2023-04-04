快訊

參訪重慶抗戰遺址博物館 馬英九突爆料：當年陳納德將軍曾深深愛慕過蔣夫人

出軌小三毀形象！金曲歌王被拍開Uber維生 經紀公司回應了

窮遊黃山？上百遊客就地睡在旅館大廳 館方：體現人文關懷

租透天厝供毒「一條龍服務」 藥腳為掩護還嗆警要單挑

中央社／ 台中4日電

潘姓男子在台中市霧峰區租下1棟透天厝，涉嫌販賣毒品並提供空間供藥腳吸食、休息，警方今年1月間前往查緝，查扣毒品等證物並逮捕潘男等5人送辦，檢方日前依毒品等罪嫌起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方去年偵辦1件販毒案向上溯源後，發現綽號「查無此人」的34歲潘男涉有重嫌，立即報請台中地檢署指揮偵辦。

警方查出，潘男居住於台中市霧峰區以販毒為生，平時承租1棟透天厝專門用來交易毒品，不只在屋內販售毒品安非他命，甚至提供空間讓藥腳吸食毒品，藥腳吸食完還可以先休息再離開，可說是「一條龍服務」。

潘男為避免被警方查緝，會經常更換出入的交通工具，甚至會使用藥腳的車輛，帶領新上門的藥腳前往租屋處交易。

警方蒐證完備後，1月持搜索票前往潘男的租屋處執行搜索，當場查獲第二級毒品安非他命13.2公克、三級毒品一粒眠16.8公克、毒品咖啡包7包、毒品吸食器1組等贓證物。

警方在查緝攻堅時，還遭睡在2樓的藥腳32歲胡男阻擋，他還不斷向到場的特勤警力嗆聲要單挑，企圖保護並提醒睡在3樓的潘男逃離，但警方仍突破阻擋，及時將潘男逮捕到案。

全案經警方詢問後，將潘男等5人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，日前已被檢方依法起訴。

一藥頭涉嫌販賣毒品，並提供空間供藥腳吸食、休息，全案經警方詢問後，將潘男等5人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，日前已被檢方依法起訴。販毒情境示意圖。圖／Ingimage
一藥頭涉嫌販賣毒品，並提供空間供藥腳吸食、休息，全案經警方詢問後，將潘男等5人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，日前已被檢方依法起訴。販毒情境示意圖。圖／Ingimage

毒品 透天厝 台中市 販毒

延伸閱讀

雪納瑞搗亂翻倒麵 飼主開車門清理…毒品曝光

新北販毒家族被抄 第一次60歲兒子扛下 第二次77歲老母全包

男藥頭販毒獲利9千元 代價被刑7年8月

高雄男子網路販毒兼外送 主打「LV」毒咖包

相關新聞

三峽喬債破局開槍快閃 警方埋伏逮捕槍手

新北市三峽區昨晚發生2方人馬在炭烤店協商債務破局，混亂中有人掏出手槍對空連開3槍，趁亂分頭逃逸。警方陸續逮捕雙方7人，移...

影／喬債破局開槍快閃 三峽警逮5嫌鎖定槍手追緝中

新北市三峽區昨晚有2方人馬約在炭烤店協商債務，一言不合大打出手，混亂中有人掏出手槍對空連續鳴放3發，趁隙拉著挨揍的人逃之...

為花錢起爭執…新北蘆洲兄弟打架 弟弟拿狗牽繩勒死哥哥

新北市蘆洲區仁愛街昨天上午發生命案，44歲陳姓男子自稱不滿48歲哥哥花錢沒節制，打架之後失手用繩索勒死哥哥，隨後打電話報...

租透天厝供毒「一條龍服務」 藥腳為掩護還嗆警要單挑

潘姓男子在台中市霧峰區租下1棟透天厝，涉嫌販賣毒品並提供空間供藥腳吸食、休息，警方今年1月間前往查緝，查扣毒品等證物並逮...

雪納瑞搗亂翻倒麵 飼主開車門清理…毒品曝光

陳姓男子在轎車上吃麵，不料雪納瑞愛犬搗亂，令他在車上打翻整碗湯麵，他下車清理車子，卻因車子違規停車引起員警注意，攜藏的毒...

北市女超商前兜售毒咖啡包 警獲情報埋伏逮人

北市內湖區1間超商門前近日出現涉毒女子疑持袋裝毒品咖啡包兜售，警方獲報後立即派員埋守跟監多日，終於見女嫌持袋現身，經盤查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦