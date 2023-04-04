三峽喬債破局開槍快閃 警方埋伏逮槍手
新北市三峽區昨晚發生2方人馬在炭烤店協商債務破局，混亂中有人掏出手槍對空連開3槍，趁亂分頭逃逸。警方陸續逮捕雙方7人，移送法辦。
此案起因於37歲黃男指41歲張男欠債10萬元不還，雙方昨晚11時許約在三峽區溪北街的炭烤店談判，黃男帶3個人助勢，張男也帶37歲黃姓男子陪同，另外還安排51歲林姓男子開車在店外待命。
果然談沒多久，欠債張男就被對方圍毆，黃男見狀掏槍對空連開3發示警，趁亂把張男帶出店外，一同搭上林男汽車逃離。警方趕抵將滯留現場的所有人帶回調查，追查槍手。
黃男開槍後帶著張男逃到樹林地區訪友藏匿，警方今天上午10時許循線在樹林區福興街某停車場埋伏，趁2人出面取車壓制逮捕。張男供稱之前因為要修車等理由，陸續借了10萬元左右，對方逼債約他談判，引發衝突。
全案7名涉嫌人警詢後將依妨害秩序、槍砲及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言