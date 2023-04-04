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三峽喬債破局開槍快閃 警方埋伏逮槍手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區昨晚發生2方人馬在炭烤店協商債務破局，混亂中有人掏出手槍對空連開3槍，趁亂分頭逃逸。警方陸續逮捕雙方7人，移送法辦。

此案起因於37歲黃男指41歲張男欠債10萬元不還，雙方昨晚11時許約在三峽區溪北街的炭烤店談判，黃男帶3個人助勢，張男也帶37歲黃姓男子陪同，另外還安排51歲林姓男子開車在店外待命。

果然談沒多久，欠債張男就被對方圍毆，黃男見狀掏槍對空連開3發示警，趁亂把張男帶出店外，一同搭上林男汽車逃離。警方趕抵將滯留現場的所有人帶回調查，追查槍手。

黃男開槍後帶著張男逃到樹林地區訪友藏匿，警方今天上午10時許循線在樹林區福興街某停車場埋伏，趁2人出面取車壓制逮捕。張男供稱之前因為要修車等理由，陸續借了10萬元左右，對方逼債約他談判，引發衝突。

全案7名涉嫌人警詢後將依妨害秩序、槍砲及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方今天上午在樹林地區逮捕涉嫌開槍的黃姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方今天上午在樹林地區逮捕涉嫌開槍的黃姓男子。記者林昭彰／翻攝
張姓男子欠債挨揍受傷，陪同談判的黃男開槍趁亂將他帶離現場，２人逃逸藏匿1晚，今天上午被警方循線逮捕。記者林昭彰／翻攝
張姓男子欠債挨揍受傷，陪同談判的黃男開槍趁亂將他帶離現場，２人逃逸藏匿1晚，今天上午被警方循線逮捕。記者林昭彰／翻攝

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