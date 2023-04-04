雪納瑞搗亂翻倒麵 飼主開車門清理…毒品曝光

陳姓男子被雪納瑞翻倒湯麵，清理車子時引起員警注意，查出車內有毒品。記者林保光／翻攝 陳姓男子在轎車上吃麵，不料雪納瑞愛犬搗亂，令他在車上打翻整碗湯麵，他下車清理車子，卻因車子違規停車引起員警注意，攜藏的毒品被警方查獲。

陳姓男子（49歲）4月2日凌晨將轎車停在高雄市苓雅區建國一路某停車場前，下車清理車內翻倒的湯麵；苓雅警分局員警路過，以為他在車內搜尋物品，見員警便上車，形跡可疑，上前盤檢。

陳姓男子說他原本在車上吃麵，一旁的愛犬把湯麵打翻，才下車清理車內灑出來的麵。員警看車內右前座確實有1隻雪納瑞，不過也發覺有夾鏈袋，而且陳的上衣沾有不明白色粉末，叫他下車，詢問車內是不是有違禁品。

陳姓男子自知瞞不過警方，主動從駕駛座下方取出1個K盤，經警方檢驗殘渣，發現有三級毒品K他命反應。員警另在駕駛座下方發現1袋毒品咖啡包，陳也承認持有毒品，被當場逮捕，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。