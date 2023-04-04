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北市女超商前兜售毒咖啡包 警獲情報埋伏逮人

中央社／ 台北4日電

台北市內湖區一間超商門前近日出現涉毒女子疑持袋裝毒品咖啡包兜售，警方獲報後派員埋守跟監，終於見女嫌持袋現身，經盤查內有200包毒品咖啡包，全案依法送辦。（翻攝照片） 中央社
台北市內湖區一間超商門前近日出現涉毒女子疑持袋裝毒品咖啡包兜售，警方獲報後派員埋守跟監，終於見女嫌持袋現身，經盤查內有200包毒品咖啡包，全案依法送辦。（翻攝照片） 中央社

北市內湖區1間超商門前近日出現涉毒女子疑持袋裝毒品咖啡包兜售，警方獲報後立即派員埋守跟監多日，終於見女嫌持袋現身，經盤查內有200包毒品咖啡包，全案依法送辦。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿指出，日前接獲轄內里民反映，疑有涉毒人口在轄內超商前聚集出入，且疑持袋裝毒品咖啡包兜售，經實地蒐證觀察，研析相關資料，確認情資來源可靠，便成立專案小組著手偵辦。

專案小組透過多日埋守跟監，鎖定居住附近的40歲綽號「葳葳」女子涉嫌重大，她利用超商人潮做為掩護，並交付不明物品給不同對象，行跡鬼祟，顯有可疑。

近日「葳葳」再度現身康樂街超商前，她神情忐忑且手提2袋疑似咖啡包物品在場逗留，警方見狀立即上前盤查，當場起獲毒品咖啡包200包（三級毒品卡西酮、毛重500公克），市價約新台幣近10萬元，立即將她逮捕偵辦，全案詢後依毒品危害防制條例移請士林地檢署偵辦，並持續擴大溯源追查。

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