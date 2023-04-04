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北市女超商前兜售毒咖啡包 警獲情報埋伏逮人
北市內湖區1間超商門前近日出現涉毒女子疑持袋裝毒品咖啡包兜售，警方獲報後立即派員埋守跟監多日，終於見女嫌持袋現身，經盤查內有200包毒品咖啡包，全案依法送辦。
台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿指出，日前接獲轄內里民反映，疑有涉毒人口在轄內超商前聚集出入，且疑持袋裝毒品咖啡包兜售，經實地蒐證觀察，研析相關資料，確認情資來源可靠，便成立專案小組著手偵辦。
專案小組透過多日埋守跟監，鎖定居住附近的40歲綽號「葳葳」女子涉嫌重大，她利用超商人潮做為掩護，並交付不明物品給不同對象，行跡鬼祟，顯有可疑。
近日「葳葳」再度現身康樂街超商前，她神情忐忑且手提2袋疑似咖啡包物品在場逗留，警方見狀立即上前盤查，當場起獲毒品咖啡包200包（三級毒品卡西酮、毛重500公克），市價約新台幣近10萬元，立即將她逮捕偵辦，全案詢後依毒品危害防制條例移請士林地檢署偵辦，並持續擴大溯源追查。
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