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影／喬債破局開槍快閃 三峽警逮5嫌鎖定槍手追緝中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區昨晚有2方人馬約在炭烤店協商債務，一言不合大打出手，混亂中有人掏出手槍對空連續鳴放3發，趁隙拉著挨揍的人逃之夭夭，剩下5人留在現場，警方獲報趕抵將人全部帶回，並鎖定槍手身分追緝中。

據了解，37歲的黃男自稱41歲張男欠債10萬元不還，雙方昨晚11時許約在三峽區溪北街的炭烤店談判，當時甲方黃男另外帶了3個人助勢，乙方張男也帶了1個人陪同，還約了雙方共同友人47歲林男、38歲周男到場見證。

後來談判破局發生推擠扭打，甲方亮出刀械、球棒作勢要砍殺乙方張男，張男帶來助陣的朋友即掏出手槍對空連開3槍，趁亂帶著挨揍的張男逃出店外，迅速開車逃離。

受邀到場見證的林姓、周姓男子見狀，氣到衝出去砸車，但他們原本想砸欠債張男的車，後來才發現根本弄錯對象，反而砸到債主黃男的車。

民眾看到打架、聽見槍聲立刻報案，快打警力趕抵現場只剩甲方3人和周、林2人留在現場，全部帶回三峽警分局調查。全案依妨害秩序、槍砲及傷害等罪嫌偵辦，警方表示已鎖定開槍男子身分，持續追查中。

2方人馬在炭烤店協商債務，談判破局大打出手，混亂中有人連開3槍。記者林昭彰／翻攝
2方人馬在炭烤店協商債務，談判破局大打出手，混亂中有人連開3槍。記者林昭彰／翻攝
快打警力獲報趕抵，將留在現場的5人全部帶回調查。記者林昭彰／翻攝
快打警力獲報趕抵，將留在現場的5人全部帶回調查。記者林昭彰／翻攝

槍擊

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