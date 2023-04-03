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新北販毒家族被抄 第一次60歲兒子扛下 第二次77歲老母全包

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區77歲吳姓老婦與60歲兒子、54歲女兒共組販毒集團，平時皆由老母負責外送毒品，去年9月已被警方查獲一次，當時全部推給兒子一肩扛。檢警跟監蒐證半年再度收網逮捕一家三口，這次由老母親攬下全責坦承自己是主謀。

蘆洲警分局去年9月2日深夜11時許，在蘆洲區中山一路暗巷內，發現76歲吳姓老婦一看見警察就調頭往回走，攔下查獲她隨身攜帶140.15公克安非他命。老婦辯稱毒品都是兒子買的，還帶員警回家搜索，最後母子倆被依送地檢署，均交保候傳。

由於這一家三口都有毒品前科，尤其老婦從年輕便多次涉嫌販售，當時檢警便懷疑老婦販毒，只是沒有證據，於是蘆洲警方報請檢察官指揮偵辦，經過半年跟監蒐證，找到多名向老婦買貨的下游毒蟲。

專案小組上個月7日跟蹤老婦到泰山地區，查獲她將27包安非他命共34.57公克，放在機車置物箱中。警方後續再前往她位於三重自強路五段的住處搜索，兒子、女兒都在家，又查到1.58公克安非他命；這次老婦坦承自己是主謀。

最後證實這個販毒家族的作業模式，平常由兒子出面向上游進貨，母女聯手分裝，最後由老母騎機車負責四處外送，自認為年紀大的老婦人比較不容易被警察盯上。警詢後一家三口全部依違反毒品危害防制條例移送地檢署，檢察官偵訊後，老婦5萬元交保，兒子、女兒無保請回。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

蘆洲警方去年9月便逮捕過吳姓老婦，在她機車內查獲140.15公克安非他命，懷疑她販毒。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方去年9月便逮捕過吳姓老婦，在她機車內查獲140.15公克安非他命，懷疑她販毒。記者林昭彰／翻攝
警方至吳姓老婦住處搜索，查獲她的兒子持有1.58公克安非他命。記者林昭彰／翻攝
警方至吳姓老婦住處搜索，查獲她的兒子持有1.58公克安非他命。記者林昭彰／翻攝
吳姓老婦上個月又被查獲機車內有27包安非他命。記者林昭彰／翻攝
吳姓老婦上個月又被查獲機車內有27包安非他命。記者林昭彰／翻攝

毒品 反毒

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