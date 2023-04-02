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男藥頭販毒獲利9千元 代價被刑7年8月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男藥頭被控於前年2月至去年2月間，涉嫌以每一小包海洛1千元代價，分別販售給3名藥腳使用，9次販毒共獲利9千元，林並曾無償提供藥腳使用海洛因。台南地院依林違反毒品危害防制條例販賣第一級毒品等罪，判處有期徒刑7年8月 ，案可上訴。

判決說，林從2021年2月至2022年2月，在台南市分別販賣第一級毒品海洛因予陳、林、及陳姓男子，每1小包海洛因收取1千元。林並於2021年12月中旬，無償轉讓第一級毒品海洛因予李姓男子，陳等藥腳部分另案審理，經台南地檢署檢察官指揮台南市刑大隊對林蒐證，去年9月27日於林住處所拘提到案後，法辦起訴。

法官審酌，林國中畢業，智識正常，當知毒品對人體危害，猶不思警惕，僅因貪圖自己可以從中獲取施用海洛因利益，販賣及轉讓海洛因供他人施用，戕害他人身體健康，且危害社會治安，但念被告因貪圖海洛因利益，致罹刑章，販賣數量及犯罪所得非鉅，犯罪後坦承犯行等一切情狀，量處其刑，以資懲儆。

法官認為，林販賣第一級毒品所得應為9000元，雖未扣案，屬犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項沒收犯罪所得規定 、於全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

林姓男藥頭被控涉嫌以每一小包海洛1千元代價，分別販售給3名藥腳使用，9次販毒共獲利9千元，台南地院依林違反毒品危害防制條例販賣第一級毒品等罪，判處有期徒刑7年8月 ，案可上訴。圖／本報資料照片
林姓男藥頭被控涉嫌以每一小包海洛1千元代價，分別販售給3名藥腳使用，9次販毒共獲利9千元，台南地院依林違反毒品危害防制條例販賣第一級毒品等罪，判處有期徒刑7年8月 ，案可上訴。圖／本報資料照片

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