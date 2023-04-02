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高雄小貨車2男未繫安全帶 警將緊張的駕駛座旁乘客帶走

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一輛小貨車凌晨時分在苓雅區一處路口停等紅燈，車上2男大喇喇開窗聊天，被巡邏員警撞見2人均未繫安全帶，趨前攔查；坐在副駕駛座的陳姓男子，一臉緊張，警方問話時，眼尖發現他身旁有K盤，隨後在袋中查獲一小包K毒，直接將他上銬逮捕。

苓雅警分局成功路派出所員警前天凌晨零時許，巡邏行經苓雅二路與永泰路口，發現停等紅燈的小貨車50歲蕭姓駕駛和坐在副駕駛座的46歲陳姓男子，開著車窗聊天，2人均未繫上安全帶。

警方趨前示意蕭將小貨車停在路旁受檢，盤查過程中，陳男一臉神情緊張，眼尖的員警發現陳身旁有K盤，詢問陳「你有沒有在用(吸毒)？」陳原本否認，警方追問「有在驗嗎(驗尿)」，陳回在「彰化(驗尿)」。

陳因擋不住警方一再逼問，當下交出隨身包包供警方查看，結果警方查獲一小包K他命毒品，陳百口莫辯，被警方上銬逮捕，讓一旁的蕭男看傻眼，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌函送裁罰。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄一輛小貨車凌晨在苓雅區路口停等紅燈，車上2男開窗聊天，被巡邏員警撞見2人未繫安全帶，盤查發現副駕駛座的陳姓男子持有Ｋ他命毒品。記者石秀華／翻攝

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