退職警苗栗分局旁偷剪電線 偵查隊長拜土地公人贓俱獲
62歲劉姓退職警察昨天涉嫌侵入苗栗警察分局旁一處閒置辦公廳舍，偷剪電纜線，分局偵查隊長林文元等人剛好拜完土地公發現可疑，當場人贓俱獲，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦。
林文元與2名刑警昨天上午10點左右到苗栗分局旁土地公拜拜，步行回程時，發現閒置辦公廳舍緊閉電動鐵門前，插停1輛廂型車可疑，四處察看發現一名男子在廳舍內涉嫌偷剪變電箱內的電纜線，林文元當場逮捕。
警方查扣約20公斤電線，及作案手套、電纜剪等證物，初步調查劉男曾擔任警察，因毒品案件離職，開著廂型車尋找廢棄建築物下手，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官諭令限制住居所。
苗栗警分局分局長蘇旭茂表示，員警發現可疑及時查處，呼籲不法之徒切勿心存僥倖。
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