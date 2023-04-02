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網路銀行轉帳大漏洞 詐團快速洗走4億元

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

網路轉帳漏洞可鑽，成為詐騙集團移動犯罪所得、洗錢的好幫手。示意圖／聯合報系資料照片
網路轉帳漏洞可鑽，成為詐騙集團移動犯罪所得、洗錢的好幫手。示意圖／聯合報系資料照片
政府打詐，官員強調斷絕犯罪不法所得金流，是重中之重。但新興的數位貨幣難以追蹤，現有查緝手法始終苦追在後，連檯面上屬特許行業高度監管的銀行，都如明修棧道般，有著網路銀行轉帳的漏洞可鑽，成為詐騙集團移動犯罪所得、洗錢的好幫手。

去年十一月，基隆發生一起七旬老婦接獲詐騙集團電話，誆稱她遭人冒用健保卡積欠十餘萬元健保費，要求配合檢警調查將銀行存款轉到特定帳戶。為避免老婦匯款時被行員發現，詐團還教老婦申請每日最高兩百萬元的約定轉帳，再透過網路銀行轉帳，短短兩周便騙走老婦上千萬退休金。

今年二月，檢警破獲「兔爺」詐騙集團，該集團與某銀行朱姓行員串謀，將人頭帳戶的網路銀行每日轉帳額度提高至三千萬，使該集團不法所得能快速移出，再轉至外幣帳戶提領或購買數位貨幣，輕易完成洗錢，經手不法所得高達四億元。

檢警檢視朱女內神通外鬼手法，發現她利用行員權限，將詐欺集團使用的人頭帳戶非約定轉帳金額，由每日限額五十萬元，調高至一千至三千萬元，使詐騙集團瞬間可轉走鉅額贓款完成洗錢，顯見網路銀行轉帳服務，出現重大漏洞。

詐騙集團 洗錢 健保卡

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