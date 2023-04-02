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網銀轉帳不設限 詐團輕取巨款
國內詐騙猖獗，行政院成立「打詐國家隊」，但國內詐騙案件量卻已多到取代毒品案，成為案件最多的犯罪類型，幾乎要壓垮司法量能；檢方發現，我國洗錢防制配套不足，加上網路銀行開戶未設限，詐團可輕易轉帳，讓打詐淪為只有績效，沒成效。
檢方在偵辦詐欺案件時發現，有些特定銀行行員在值班時，臨櫃開戶人數會突然暴增，這些銀行員在審查稽核上，態度也相對寬鬆，讓臨櫃開戶的詐團人頭戶，輕易將約定轉帳帳戶額度開到最大，一個帳戶最多可匯上千萬元，不排除有銀行員被黑幫收買，內神通外鬼，已函文請金管會注意。
檢方發現，詐欺集團近來常把賣帳戶的人關在固定處所後，還帶他們去銀行臨櫃開通網路銀行，再綁定詐團指定帳號，並將轉帳額度開到最大；有些詐團甚至還用這些人提供的身分證件等資料，登記為公司負責人，把後續詐欺所得層層洗出，增加查緝時效及難度，轉帳不設限的網銀與人頭公司，也成為現今詐欺集團最大助手。
詐騙案件成為目前司法機關最沉重負擔，基層檢察官指出，以北檢今年一至三月分案量來說，「偵字案」就已突破兩萬號，其中超過一半都是詐欺案，詐騙案件已成為刑事大宗，但檢察官人力吃緊，每月不僅有結案壓力，還有專案要執行，想要有效打擊詐欺，不能光憑檢察官。
金管會銀行局長莊琇媛坦承，實務上，的確有些銀行在客戶臨櫃辦理時，看到本人親自來辦理，就放大可轉帳的金額，甚至拉高到上千萬元，已要求金融機構，如果因此產生警示帳戶，就要追溯流程中有哪些可疑的跡象，如客戶一直在接電話接受指示之類，把這些列在銀行的內控機制裡。
至於是否該為了防詐，一律規定訂出較低網路銀行轉帳限額，莊琇媛認為，此舉恐怕不便民，最好是在不妨害正常金融交易的情況下，兼顧民眾的交易方便及安全。
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