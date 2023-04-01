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影／眼科藥袋太膨脹惹疑 打開一看 塞滿毒咖啡被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區王姓男子，前天晚上在民族路一家銀行ATM提錢太久，民眾覺得可疑報警協處。員警盤查，王男否認是詐欺車手，現場未發現違法事實，但查看其機車置物箱，卻發現藥袋內裝滿毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

經調查，王姓男子（36歲）前天晚上7時許，他在新北市蘆洲區民族路一家銀行ATM提錢，由於他領錢太久，其他民眾懷疑他涉不法，報警前來協處。蘆洲警分局集賢所員警黃俊諺、簡晨恩獲報趕抵，王男正巧走出銀行，孰料，王見警神情慌張刻意轉身背對員警，這讓2警懷疑他就是詐欺車手，趕緊趨前盤查。

警見王男手上有只塑膠袋，裡面裝著幾本銀行存摺（皆是署名王男）詢問王男他否認是詐欺車手，現場未發現違法事實。警徵得王男同意，打開機車置物箱一看，卻發現眼科藥包太過膨脹，員警問王「稍微看一下」。

王男聲音略抖回說「看一下沒關係，但是你們不要搜它。」這話一出口，讓員警更加懷疑有異，經王男打開藥袋一看，赫見藥袋內藏著毒咖啡包，現場清點共計20包（總毛重89.9公克），一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

蘆洲分局集賢所副所長朱文祥呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。

新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷
新北市蘆洲區王姓男子，將毒品咖啡包藏在藥袋內，因太過膨脹露餡被警逮捕。記者曾伯愷

毒品 車手

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