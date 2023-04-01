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台灣沿海出現浮屍 沈富雄揭密「悲慘世界」：這群人是未爆彈

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣沿海一個半月來，警巡機關共發現20具浮屍。 記者廖炳棋／翻攝
台灣沿海一個半月來，警巡機關共發現20具浮屍。 記者廖炳棋／翻攝
台灣西部沿海陸續發現20具浮屍，懷疑是偷渡客遭到人蛇集團丟包死亡。對此，前民進黨立委沈富雄指出，台灣現在失聯的移工是很大型的未爆彈，而且美國也發生過類似的狀況。

沈富雄在節目《少康戰情室》中提到，這是一個悲慘的世界，國家真的不能亂、也不能窮，因為這些死掉的人都在台灣當過移工，回去以後還想再來，可見他們的生活其實過得不怎麼樣，「但比起故鄉的窮，這種狀況還可以接受，所以他們寧可冒生命危險」。

沈富雄表示現在失聯的移工就是一個未爆彈，而且美國也有類似的狀況，美國沒有在搜尋這些失聯的移工，一大堆都逃逸了，美國最後就赦免，然後移工們一次通通出來，但以後下不為例。

沈富雄坦言這些逃掉移工所生的小孩都沒有戶口，「這是很大型的未爆彈，但是政府當作沒看見一樣，這很顯然是一個無能政府的表徵」。

移工 沈富雄 人蛇集團 偷渡

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