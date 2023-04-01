中警成立「恐龍突擊隊」？刑大：愚人節哏宣導掃黑績效

今天是4月1日愚人節，不少民眾會在今天張貼開玩笑或是惡作劇的貼文，而台中市刑大也趁今天在官方臉書貼文，開玩笑宣布成立「恐龍突擊隊」，由恐龍擔任掃黑任務角色，甚至製作恐龍與隊員一起出勤的動畫影片，希望透過博君一笑的方式，宣傳今年台中市已查緝135名幫派分子。

台中市刑大表示，因應警政署指示，強化打擊黑道、幫派能量，今年已成立掃黑中心，而今天因應是愚人節，所以內勤負責臉書的小編發想，結合愚人節的時事哏，貼文掃黑中心將有「恐龍突擊隊」的新戰力加入，包括暴龍等3隻恐龍，還利用Google AR實境動畫，拍攝隊員與恐龍一起出勤打擊犯罪的影片，希望能透過此方式，達到吸引市民眼球，達到犯罪宣導目的。

台中市刑大統計，去年移送幫派67件，查緝首要分子67人，成員388人，共455人，包括天道盟、竹聯幫天理會等矚目性犯罪組織；今年1月1日起至3月19日，執行治平專案23件，查緝首要分子23人、成員112人，總計有135人。