高雄男子網路販毒兼外送 主打「LV」毒咖包

綽號「小鹿」的曾姓男子涉嫌網路販毒，高雄市警新興分局在溯源追查販賣毒品案，查出他的身分，日前動員拘捕他到案，搜出K他命及毒品咖啡包700多包，依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢方聲押獲准。

警方今天指出，曾姓男子（24歲）以網路通訊軟體當販毒聯繫工具，接獲購毒訊息後，便開車外送毒品至指定地點，以每包120至200元價格，涉嫌販售給購毒者，也以這種方式躲避警方查緝。

高雄市警新興分局專案小組之前查獲吸毒者，溯源緝毒，才查出曾姓男子在網路以「小鹿」的暱稱，涉嫌在高雄地區販賣毒品咖啡包及K他命，3月28日赴高雄市橋頭區，拘捕曾到案，並在他的車輛及住處，查扣K他命、毒品咖啡包近700多包，以及疑似販毒所得77萬多元。部分毒品咖啡包外包裝，還製作成「LV」精品樣式。