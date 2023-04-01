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高雄男子網路販毒兼外送 主打「LV」毒咖包

聯合報／ 記者林保光／即時報導

綽號「小鹿」的曾姓男子涉嫌網路販毒，高雄市警新興分局在溯源追查販賣毒品案，查出他的身分，日前動員拘捕他到案，搜出K他命及毒品咖啡包700多包，依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢方聲押獲准。

警方今天指出，曾姓男子（24歲）以網路通訊軟體當販毒聯繫工具，接獲購毒訊息後，便開車外送毒品至指定地點，以每包120至200元價格，涉嫌販售給購毒者，也以這種方式躲避警方查緝。

高雄市警新興分局專案小組之前查獲吸毒者，溯源緝毒，才查出曾姓男子在網路以「小鹿」的暱稱，涉嫌在高雄地區販賣毒品咖啡包及K他命，3月28日赴高雄市橋頭區，拘捕曾到案，並在他的車輛及住處，查扣K他命、毒品咖啡包近700多包，以及疑似販毒所得77萬多元。部分毒品咖啡包外包裝，還製作成「LV」精品樣式。

全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署，檢察官對曾姓男子，向法院聲請羈押禁見獲准。

曾姓男子（中）涉嫌負約寒盟路販毒兼外毒品被捕。記者林保光／翻攝
曾姓男子（中）涉嫌負約寒盟路販毒兼外毒品被捕。記者林保光／翻攝
警方查扣毒品咖啡包近700包。記者林保光／翻攝
警方查扣毒品咖啡包近700包。記者林保光／翻攝
警方查扣毒品咖啡包近700包，部分外包裝還製成「LV」樣式。記者林保光／翻攝
警方查扣毒品咖啡包近700包，部分外包裝還製成「LV」樣式。記者林保光／翻攝

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